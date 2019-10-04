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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة المسلوقة ؟

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة
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هاجر هانئ
الذرة المسلوقة من الأطعمة التى يحرص على تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، نظرا لمذاقها الشهى واللذيذ وما تحتويه من فوائد صحية.

وكشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى تكمن داخل الذرة المسلوقة وهو ما يدفعك إلى تناولها باستمرار أيضا ولكن بدون زيت و ملح.

- تحتوى على القليل من السعرات الحرارية مما يساعد فى التخلص من الوزن الزائد
- تساعد فى التخلص من الشعور بالغثيان
-تعالج ألم الروماتيزم والنقرس
-ملطف جيد للجلد
-علاج فعال لالتهاب المفاصل
-مدره للبول
-تساعد على تفتيت الحصى والرمل الذى يوجد بالكلى
-مفيدة لمرضى القلب وانسداد الشرايين
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