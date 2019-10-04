Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:07 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
Advertisements
رويترز
ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة وقبيل بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة، لكن القطاع المالي تعرض لضغوط إذ أثارت نتائج ضعيفة لمسح في قطاع الخدمات الأمريكي مخاوف بشأن النمو ودفعت عوائد سندات الخزانة للتراجع.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.3 بالمئة إلى 21410.20 نقطة، بعد أن هبط اثنين بالمئة في اليوم السابق. لكن المؤشر القياسي تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين ليهبط 2.1 بالمئة، وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 1572.90 نقطة لكنه اختتم الأسبوع منخفضا اثنين بالمئة.

وفي طوكيو، تعرضت أسهم الشركات المالية لضغوط، مع تسجيل قطاعي البنوك والتأمين لأداء من بين الأسوأ في السوق، لينخفض مؤشرا القطاعين 0.9 بالمئة و0.5 بالمئة على الترتيب، ويضغط انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على هوامش الإقراض ودخل الفائدة للبنوك إذ أن البنوك وشركات التأمين اليابانية عززت استثماراتها في الولايات المتحدة في السنوات الماضية.

وقفزت أسهم الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية المرتبطة بأبل بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية نقلا عن مصادر أن أبل أبلغت مورديها بزيادة إنتاجهم من أحدث هواتفها آيفون 11 بنسبة تصل إلى عشرة بالمئة، وارتفع سهم موراتا للتصنيع 1.9 بالمئة وزاد سهم ألبس ألبين 1.3 بالمئة وزاد سهم مينيبيا ميتسوي 2.7 بالمئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

خدمات.. إزاي تتأكد من صحة بيانات سيارة من الهاتف في دقيقة

الكاف يقترح الحل الأنسب لـ أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري الأبطال .. فيديو

رسالة شديدة اللهجة من محسن صالح لـ فايلر

بتنتحرى ليه .. متابع يوجه سؤالا لمنة فضالى وترد

بفستان أبيض أنيق .. هايدي موسى تستعرض أناقتها في حفل غنائي .. صور

بسبب البخور.. شاهد جريمة سرقة وقتل بشعة في أحد محلات الرياض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة وتغلق التعليقات

بجمبسوت أنيق .. نيرمين الفقي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بفستان أوف شولدر .. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. صور