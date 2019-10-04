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خبير مكافحة الإرهاب: قطر فتحت للمنظمات الإرهابية منابر بأفريقيا والدول العربية.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:43 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد اللواء رضا يعقوب خبير مكافحة الإرهاب الدولى أن قطر هي الدولة الوحيدة التي فتحت للمنظمات الإرهابية منابر سياسية لها مؤكدا أن ما يتم يعد تمزيقا للأمم وتمزيقا للشرعية الدولية وتمزيق للمؤسسات الرسمية للدول.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن قطر جعلت لطالبان مكتب لها، مشيرا إلى أن قطر دخلت الدول العربية والأفريقية لتدعيم المؤسسات الإرهابية الدولية ولا بد أن يوقف هذا المد الإرهابي الخطير.

وتابع أن التنظيمات الإرهابية متعددة ولكن لها هدف واحد وهو الاستيلاء على الحكم في البلاد والتضييق على المؤسسات الرسمية وإفساد الحياة السياسية والاقتصادية لأي دولة.

وأشار خبير مكافحة الإرهاب الدولى إلى أن قطر تمد تلك المنظمات بالمساهمات التي تمزق هذه الشعوب والأمم، مؤكدا أنه طالبنا المجتمع الدولي أن يتولى مسئوليته تجاه هذا الإرهاب الذي يدمر الحضارات والاقتصاد.
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