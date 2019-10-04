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اقتصاد

بالتزامن مع انخفاض البنزين بمصر .. أسعار النفط ترتفع عالميا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
النفط
النفط
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رويترز
بالتزامن مع قرار الحكومة خفض أسعار البنزين فى مصر ، ارتفعت العقود الآجلة للنفط قبيل نهاية الأسبوع لكنها تظل متجهة صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر سيلحق الضرر بالطلب على الوقود، وعلى الرغم من أن السعودية قالت إنها استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجمات وقعت في الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 12 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 57.83 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمئة إلى 52.54 دولار للأوقية.

لكن في الأسبوع، انخفض برنت 6.6 بالمئة مسجلا أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر، وخام غرب تكساس الوسيط متراجع بنسبة ستة بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أكبر هبوط منذ يوليو.

وأُضيفت بيانات ضعيفة لقطاع الخدمات الأمريكي ونمو الوظائف أمس الخميس إلى القلق حيال الطلب العالمي على النفط وفاقمت المخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستمرة منذ فترة طويلة قد تدفع الاقتصاد العالمي صوب الركود.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أمس الخميس إن أكبر دولة مُصدرة للنفط الخام في العالم استعادت إنتاج النفط بالكامل بعد هجمات على منشأتين تابعتين للمملكة الشهر الماضي مما أدى إلى تعطل ما يزيد على خمسة بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

لكن بيانات صادرة في الآونة الأخيرة بشأن تباطؤ أنشطة إنتاج النفط الصخري والحفر في الولايات المتحدة قدمت بعض الدعم للخام.
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