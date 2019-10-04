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فن

عاصي الحلاني يتعاون مع الملحن عمرو الشاذلي في أغنية جديدة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:14 ص
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
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آيه عاطف
يستعد الفنان عاصي الحلاني، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة القادمة، حيث يقوم بوضع اللمسات النهائية عليها تمهيدًا لطرحها قريبا.

ويتعاون عاصي الحلاني، مع الملحن عمرو الشاذلي، للمرة الأولى في هذا العمل.

وأبدى عمرو الشاذلي سعادته البالغة بهذا التعاون وتحمسه لطرح الأغنية ومعرفة ردود الأفعال عليها.

يذكر أن عاصي الحلاني، قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة منها "باب عم يبكي، ومالي صبر يا ناس، وحب جنون، وقولي جايبه، وبحبك وبغار، واني مارق مريت"، وغيرها من الأغاني على مدار مشواره الفني.
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