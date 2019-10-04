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أخبار العالم

قبرص تتهم تركيا بممارسة البلطجة في مياهها الاقتصادية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
سفينة تنقيب تركية
سفينة تنقيب تركية
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الرئاسة القبرصية أن إقدام تركيا على إرسال سفينة حفر إلى منطقة منحت فيها نيقوسيا ترخيصا للتنقيب البحري عن النفط والغاز بمثابة "تصعيد حاد" لما وصفته بانتهاكات أنقرة لحقوق الجزيرة السيادية.

واتهمت الرئاسة القبرصية في بيان شديد اللهجة، اليوم الجمعة، تركيا باللجوء إلى "أساليب بلطجة من عهد ولى"، ودعت أنقرة إلى سحب أصولها من المنطقة.

وأضافت: "هذا الاستفزاز الجديد هو مثال لتحدي تركيا للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لوقف أنشطتها غير القانونية".

كما حث البيان تركيا على احترام حقوق جمهورية قبرص السيادية في استكشاف واستغلال مواردها الطبيعية داخل مناطقها البحرية.

وواصل البيان: "هذا دليل آخر على السلوك الاستفزازي والعدواني لأنقرة التي اختارت أن تخرج بسرعة وبلا رجعة عن الشرعية الدولية مما يعرض الأمن والاستقرار في شرق البحر المتوسط للخطر".

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب إلى المياه الواقعة قبالة جنوب قبرص حيث منحت السلطات القبرصية بالفعل حقوق تنقيب هناك لشركات إيطالية وفرنسية.

وتوقفت سفينة الحفر التركية "ياووز" صباح اليوم الجمعة على بعد نحو 51 ميلا بحريا جنوب غربي قبرص.
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