رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة 3 سنوات

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمدة ثلاث سنوات برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.



وتضم الجمعية العامة للشركة القابضة، عضوية كل من: المستشار محمود محمد فهمي، مستشار قانوني، والدكتور سمير يوسف الصياد، وزير الصناعة الأسبق، والمهندس هاني سيد ضاحي، وزير النقل الأسبق، والدكتور علي فهمي الصعيدي، وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، والمهندس مصطفي كامل هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، والدكتور احمد محمود درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق.



كما تضم عضوية كل من الدكتور شريف عرفات عطيفة، مستشار وزير الإستثمار، ومحمود منتصر إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإستثمار القومي، والدكتور عادل عبدالحليم زايد، أستاذ الإدارة ومحافظ القليوبية الأسبق، والمهندس طه عبد ربه إبراهيم، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق، والمهندس حمدي محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة ميداف القابضة، ومحمد شريف شرف، خبير مالي وإقتصادي وتمويل، بالإضافة إلي ممثل عن وزارة المالية، وممثل الإتحاد العام لنقابات عمال مصر.