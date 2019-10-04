استعراضي ومنسق.. مايا دياب تستعرض مكياجها وتسريحة شعرها.. فيديو

نشرت الفنانة مايا دياب علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " فيديو لها جديد.



وظهرت مايا دياب بإطلالة سيلفر لامعة تبرز مكياجها بالفيديو وتسريحة شعرها، حيث اعتمدت مكياج هادئ باللون الكاشمير، والكونتور في تحديد ملامحها، كما اظهرت مجوهراتها الفضي اللامعة التي نسقتها بإطلالاتها.



واعتمدت مايا دياب علي تسريحة بسيطة دون تكلف.



وكتبت مايا في تعليقها علي صورتها " Queen of hearts❤️ ، وانهالت التعليقات علي صورتها وكانت أبرزها "جمالك " .





