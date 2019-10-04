بث مباشر.. مؤتمر صحفي بشأن احتجاجات هونج كونج

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا من فضائية إكسترا نيوز مؤتمر صحفي بشأن احتجاجات هونج كونج.
وقال مصدران لرويترز: إنه من المتوقع أن تناقش الحكومة قوانين طوارئ تشمل حظر الأقنعة في الاحتجاجات وهي خطوة تهدف إلى احتواء الاضطرابات العنيفة المتواصلة منذ شهور في المدينة التي تحكمها الصين.
وقال مصدران لرويترز: إنه من المتوقع أن تناقش الحكومة قوانين طوارئ تشمل حظر الأقنعة في الاحتجاجات وهي خطوة تهدف إلى احتواء الاضطرابات العنيفة المتواصلة منذ شهور في المدينة التي تحكمها الصين.