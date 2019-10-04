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بث مباشر.. مؤتمر صحفي بشأن احتجاجات هونج كونج

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
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محمود محسن
حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا من فضائية إكسترا نيوز مؤتمر صحفي بشأن احتجاجات هونج كونج.

وقال مصدران لرويترز: إنه من المتوقع أن تناقش الحكومة قوانين طوارئ تشمل حظر الأقنعة في الاحتجاجات وهي خطوة تهدف إلى احتواء الاضطرابات العنيفة المتواصلة منذ شهور في المدينة التي تحكمها الصين.

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