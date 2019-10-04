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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لهذا السبب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
ارتفاع أسعار الذهب
ارتفاع أسعار الذهب
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سمر صالح
ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 05:25 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة) وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى "إيه.إن.زد" إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف "إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضًا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويًا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعومًا باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي".

وأظهر مسح أمس الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 0.7% إلى 884.11 دولار للأوقية وهو انخفاض لما يزيد على 4% منذ بداية الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو وربحت الفضة 0.2% إلى 17.58 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.1% إلى 1655.41 دولار للأوقية، لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.5 % بعد أن ارتفع لثماني جلسات على التوالي.
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