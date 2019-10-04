ابناء سيناء .. نصر أكتوبر غير وجه الحياة على أرض المحافظة.. تنمية ارض الفيروز أكبر ضمان لحماية حدود مصر الشرقية..صور

نصر أكتوبر غير وجه الحياة علي ارض المحافظة

تنمية سيناء أكبر ضمان لحماية حدود مصر الشرقية

مساكن للشباب حديثي الزواج

حصول المواطن علي حقه في الرعاية الطبية المناسبة



مازال أبناء سيناء يتذكرون الإنجازات التي تحققت علي ارض الفيروز بمناسبة الاحتفال بذكري نصر أكتوبر المجيدة 1973م . بعد ان تغير وجه الحياة علي ارض المحافظة.



قالت الدكتورة سهام عز الدين جبريل ،60 عاما من العريش ، إن إنشاء جامعة العريش، كان حلم أبناء سيناء الذي تحقق في عام 2016م بصدور قرار الرئيس السيسي بإنشاء الجامعة ، وننتظر إضافة كلية للطب البشري العام المقبل ، إلي جانب الصيدلة و الهندسة والحاسب الآلي و الطب البيطري .لتكتمل منظومة الكليات التي تخرج كوادر قادرة علي العطاء والعمل من اجل تنمية وتعمير سيناء بل أنها تعتبر خط الدفاع الأول لأي منطقة.



وتحدث الحاج كمال الحلو 75 عاما خبير في مجال التراث السيناوي ، عما تحقق من انجازات في مجال الصحة بأنه أصبح هناك ٦ مستشفيات عامة ومركزية ومتكاملة، الي جانب إنشاء ٦٥ وحده صحية ومراكز حضارية ووحدات رعاية، وكلها أدت الي حصول المواطن علي حقه في العلاج المناسب هذا الي جانب تزويد مستشفي العريش العام بأجهزة ومعدات طبية حديثة لتقديم الرعاية اللازمة للمرضي بدلا من السفر للعلاج بالقاهرة والمحافظات المجاورة .



وقال الدكتور عامر صلاح نائب رئيس جامعة العريش لشئون الطلاب ، ان تنمية سيناء هي أكبر ضامن لحماية حدود مصر الشرقية، وطوق النجاة للاقتصاد القومي، مما يجعل من تنميتها ضرورة إستراتيجية ، وان الصورة اكتملت بتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء الغالية ، من خلال جهود استمرت على مدار لسنوات عديدة وذلك بافتتاح أنفاق تحيا مصر والتي عملت علي اندماج سيناء بمحافظات الدلتا حيث كانت تمثل عزله، وكان العبور من خلال المعديات او كوبري الفردان يحتاج الي عدة ساعات ، ولكن أصبح العبور سهلا من والي سيناء لا يستغرق سوي ربع ساعة ، كما ان ذلك سيساعد في تنفيذ خطط التنمية التي تبدأ فيها الدولة خلال المرحلة المقبلة .



وأشار محمد أبو هاني 56 عاما من الشيخ زويد، إلي انه تم مد خطوط مياه ساعدت في وصول مياه النيل الي مدن بئر العبد والعريش وبعدها الشيخ زويد ورفح، بكميات إنتاجية تتعدي ال٥٠ الف م٣ /يوم ،هذا الي جانب إقامة ٥ محطات تحليه لتوفير المياه بشكل دوري في المنازل، وهذا بدوره عمل علي تخفيف حده المشاكل التي كانت مستمرة بعد اكتمال منظومة المياه حسب طبيعة المحافظة بوجود خطوط ناقلة لمياه النيل ومحطات لتحليه المياه وشبكة موثقة للمياه الي المنازل بصفة مستمرة.



وأشارت إحسان الغالي 65 عاما الي ان مدينة العريش تحظي باهتمام الدولة بتركيب شبة للغاز الطبيعي لأول مرة وبلغ عدد المشتركين في الشبكة نحو 14 الف مشترك ،بعد ان كانت المنازل تعتمد علي اسطوانات البوتوجاز ويعيش المواطن في العريش حياه مريحة عند استعماله الغاز في المنازل .



وقال المهندس حسن الطويل 55 عاما من العريش ، أن الدولة اقامت نحو 5 الاف وحدة سكنية ، وانتشرت الوحدات في مدن وقري المحافظة الستة، من اجل توفير مكان للشباب حديثي الزواج هذا الي جانب إقامة أكثر من 1200 بيت بدوي تماشيا مع طبيعة السكان وحاجاتهم إلي التوسع الأفقي لاستغلال المساحات الفراغ في تربية الثروة الحيوانية .إلي جانب إقامة تجمعات عمرانية ثابتة .ومدن جديدة برفح وجاري في بئر العبد ما شجع ذلك الأهالي علي إنشاء وحدات خاصة لهم ولأبنائهم.

