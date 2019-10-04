مرتضى منصور يضع شرطا لنجاح مسابقة الدوري هذا الموسم

وضع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شرطا، لنجاح مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم 2019 - 2020.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيوينة:" إذا أردتم نجاح مسابقة الدوري هذا الموسم، أمنعوا تحليل الحالات التحكيمية عبر شاشات التلفزيون.



وأضاف مرتضى منصور: "لا بد أن يتخذ اتحاد الكرة موقف تجاه ذها الأمر، حال أراد نجاح مسابقة الدوري".



وكان أحمد الشناوي الخبير التحكيمي بقناة أون سبورت، أكد وجود ركتلي جزاء لمصر المقاصة لم يحتسبهما الحكم محمد عادل، أمام الزمالك أمس.



يذكر أن الزمالك تغلب على مصر المقاصة بهدف دون رد، سجله أحمد سيد زيزو.



وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند ثلاث نقاط في المركز السادس.



