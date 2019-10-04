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فن

شاهد .. نرمين الفقى تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
نرمين الفقى
نرمين الفقى
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منار نور
نشرت الفنانة نرمين الفقى مجموعة من الصور خلال أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نرمين الفقى فى الصور بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت جمبسوت سيمون ، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على الأكتاف .

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج ناعم.

ولاقت الصور العديد من إعجاب متابعيها ، وجاءت التعليقات كالتالى : بالحمل أمراء على سطح الأرض " _ " دى واحده عندها ٢٥ سنة " _ "ملكة متوجه على عرش النساء " _"جميلة الجميلات " .

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