شاهد .. نرمين الفقى تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير





نشرت الفنانة نرمين الفقى مجموعة من الصور خلال أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت نرمين الفقى فى الصور بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت جمبسوت سيمون ، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على الأكتاف .أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على مكياج ناعم.ولاقت الصور العديد من إعجاب متابعيها ، وجاءت التعليقات كالتالى : بالحمل أمراء على سطح الأرض " _ " دى واحده عندها ٢٥ سنة " _ "ملكة متوجه على عرش النساء " _"جميلة الجميلات " .