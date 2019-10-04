إخلاء مخرات الوديان من المعوقات والاطمئنان على سلامة الجسور.. تعرف على استعدادات سيناء مع اقتراب السيول خلال موسم الشتاء

استعدادات سيناء مع اقتراب موسم السيول خلال موسم الشتاء

خلو مخرات الوديان من المعوقات والمخالفات التي تعوق حركة المياه

سلامه جسور أعمال الحماية من السيول بمجرى وادي العريش حفر 3 آبار بمناطق شمال فالج والحقيب بالجفجافة بالحسنة ونخل





تنفيذ خطة أعمال حماية لمواجهة مخاطر السيول المحتملة على المنشآت العامة والسياحية والطرق الرئيسية وممتلكات المواطنين بسيناء.



واستكمالا لخطة الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، تم إنزال قيسونات ومصافي استانلس مقنطرة قطر 58/8 بوصة ببئر الحقيب ، ضمن عملية حفر 3 آبار بمناطق شمال فالج والحقيب بالجفجافة ، وبين بئري أبوعجيلة 2،1 بعمق +/- 1100 م بوسط سيناء.



في إطار استعدادات محافظة شمال سيناء للسيول خلال موسم الشتاء، فقد تم تشكيل لجنة من مهندسي الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، للمرور على مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول للوقوف على مدى جاهزيتها مع اقتراب موسم السيول لهذا العام .وشمل خط سير اللجنة المرور على سد الروافعة وسد الكرم وسد طلعة البدن و جسر الحماية بوادي أبو طريفية، وتبين أنه لا يوجد أى معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه؛ كما قامت اللجنة أيضا بالمرور على جسور حماية مجرى وادي العريش داخل مدينة العريش وتبين أن الوادى خالى العوائق وجاهز لاستقبال موسم السيول.وحضر المهندس خالد الاباصيري مدير هندسة العريش ، الاجتماع التنفيذي لمجلس مدينة العريش في إطار الاستعداد لموسم السيول بتكليف من الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، والذي حضرة مديري المديريات والإدارات بالعريش ومديري الإدارات بالمجلس ورؤساء القري والأحياء بمركز ومدينة العريش.وتم دراسة الاستعدادات لمواجهة موسم السيول بوادي العريش والعمل علي سرعة ازالة الزراعات التي يمكن ان تعوق حركة جريان مياه السيول لدي وصلولها الي مجري وادي العريش، وكذا بحث جميع مشاكل المواطنين للتغلب عليها .. مع التأكيد علي التواصل الدائم والربط بين المديريات ورؤساء الأحياء .وقال رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، إنه جار