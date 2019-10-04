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منوعات

شاهد.. طريق سريع بـ الكويت ينهار في ثوان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
انهيار طريق سريع
انهيار طريق سريع بـ الكويت
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أماني إبراهيم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لا تتعدى مدته عدة ثوان، يظهر فيه انهيار طريق سريع، كان به عدد من التصدعات والانشقاقات.

وشهد الطريق الدائري السادس بدولة الكويت، أمس، هبوطا أرضيا بالأسفلت المقابل لاستاد جابر، الأمر الذي أثار غضب رواد المواقع الكويتين، والذي من شأنه التأثير على الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار.

وردت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالكويت، في بيان أن العمل جار لإصلاح الطريق، مفسرة سبب هذا الهبوط بأن خلال قيام مقاول الصيانة بتمديد خط لصرف الامطار تحت الطريق حدث هبوط في جزء من الطريق.

وأضافت الهيئة أنه يتم العمل على إصلاحه بأقصى سرعة لإعادة افتتاحه مجددا أمام الحركة المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن تحويل مسار طريق الدائري السادس إلى طريق الدائري الخامس لحين الانتهاء من الإصلاحات.

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