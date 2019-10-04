سموحة يواجه إنبي في مستهل الجولة الثالثة من الدوري المصري

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي سموحة منافسه إنبي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز .



ويسعى فريق سموحة لتحقيق فوزه الأول في بطولة الدوري بعد الخسارة من الأهلي في الجولة الأولى بنتيجة هدف دون رد ثم التعادل مع المقاولون بنتيجة هدفين لمثلهما.



وبنفس الطموح يدخل فريق إنبي المباراة بعد الخسارة من فريق بيراميدز بنتيجة أربعة أهداف نظيفة ثم التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل منهما .



ويحتل فريق سموحة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة بينما جاء إنبي في المركز الـ17 بنفس رصيد النقاط .