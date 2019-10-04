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أخبار البلد

رئيس الوزراء يستقبل رئيسا الاتحاد الدولي والإفريقي لكرة اليد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:28 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصور أرينو رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة اليد، بحضور وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب، رئيس اللجنة المصرية الأولمبية، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

وخلال اللقاء اطلع وزير الشباب ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، رئيس الوزراء على ما تم فيما يخص وضع حجر أساس المقر الجديد لاتحاد كرة اليد، وتوقيع وثيقة استضافة مونديال ٢٠٢١ لكرة اليد رجال الذى سيقام فى مصر.

وأعرب الدكتور حسن مصطفى عن ثقته في قدرة مصر على تنظيم بطولة عالمية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى ما تشهده كرة اليد من تزايد فى شعبيتها عالميًا، حيث وصل عدد متابعى بطولة العالم الأخيرة التى استضافتها ألمانيا نحو مليار و ٦٠٠ مليون، وتم تغطيتها فى أكثر من ١٩٠ قناة فضائية.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة تضع كافة إمكاناتها من أجل تنظيم بطولة مثالية تكون محل إشادة واحترام العالم، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاح لافت فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأثنى مدبولى على الجهود التى يقوم بها الدكتور حسن مصطفى فى قيادة لعبة كرة اليد على المستوى العالم، وما يمثله من رمز مشرف لمصر فى المحافل الرياضية الدولية.
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