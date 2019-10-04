عرض أجراس الخطر على مسرح ساقية الصاوي.. 27 أكتوبر

يستعد فريق عمل العرض المسرحي "أجراس الخطر"، للعرض على خشبة مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.





يأتي العرض تحت شعار "إن المبادئ لا تتغير ولا تسقط بالتقادم او بمرور الزمن.. ولكن نحن من نتغير ونتخلي عنها فـ نسقط في قاع أنفسنا".



