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فن

عرض أجراس الخطر على مسرح ساقية الصاوي.. 27 أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
أجراس الخطر
أجراس الخطر
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آيه عاطف
يستعد فريق عمل العرض المسرحي "أجراس الخطر"، للعرض على خشبة مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

يأتي العرض تحت شعار "إن المبادئ لا تتغير ولا تسقط بالتقادم او بمرور الزمن.. ولكن نحن من نتغير ونتخلي عنها فـ نسقط في قاع أنفسنا".

العرض من بطولة كل من مصطفى عبد الغني، وميار أحمد، وآية عاطف، ونادين، وفارس وجيه، وبيشوي اشرف، وميار ممدوح، وأميرة نزيه، وسيف أسامة، تصحيح لغوي صهيب جمعة، وإسراء محبوب، ومزيكا عمر رجب، وإضاءة محمد مجدي، ودعاية واعلان سعيد سمير، واحمد إيهاب، "أجراس الخطر تأليف إسلام طه، وإخراج أحمد السيد.
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