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أخبار العالم

أفغانستان: مقتل 3 أشخاص إثر سقوط صاروخ لـ طالبان على منزل بولاية وردك

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:39 ص
طالبان تطلق صاروخ
طالبان تطلق صاروخ على أفغانستان
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أ ش أ
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، إثر سقوط صاروخ على منزل يقع في ولاية (وردك) بوسط البلاد.

وقال رحيمي- في تدوينة على موقع (تويتر)، حسبما ذكرت شبكة (طلوع) الأفغانية- إن حركة (طالبان) الإرهابية هي من أطلقت الصاروخ الذي سقط على المنزل الكائن بمنطقة (نارك).

وأضاف رحيمي أن كافة الضحايا ينتمون إلى عائلة واحدة.

وأشارت شبكة (طلوع) إلى أن (طالبان) لم تعلق على تصريحات وزير الداخلية حتى الآن.
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