قبرص تدين محاولة تركيا الجديدة للتنقيب عن الغاز وتصفها بالتصعيد الخطير

أدانت قبرص، اليوم الجمعة، المحاولة الجديدة لتركيا للتنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط قبالة سواحلها حيث تم منح ترخيص بالفعل لشركتين أوروبيتين تعملان في مجال الطاقة لاستكشاف الهيدروكربونات، معتبرة تلك الخطوة "بالتصعيد الخطير".



وقالت الرئاسة القبرصية - في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الجمعة - إن قبرص طلبت من سفينة الحفر (يافوز) وسفنها الداعمة بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري"، محذرة جميع العاملين في (يافوز) والسفن الداعمة من العواقب التي سيواجهونها.



وأكد البيان أن كل من يعمل أو يقدم خدمات، سواء أشخاص أو شركات ، لدعم الأعمال غير القانونية لـ (يافوز) ينتهك حقوق جمهورية قبرص والقانون الدولي وإجراءات السلامة البحرية وبالتالي فإنه سيواجه جميع العواقب وفقًا للقانون الأوروبي والدولي ومذكرة اعتقال دولية بحقه .. مطالبا سفينة الحفر (يافوز) وسفنها الداعمة بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية.



يذكر أن تركيا أصدرت إشعارا بحريا لعمليات الحفر من قبل (يافوز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري حتى يناير 2020 ، وكانت (يافوز) قد مكثت قبالة ساحل كارباسيا في الساحل الشرقي لقبرص حتى 17 سبتمبر الماضي ثم غادرت إلى ميناء تركي في مرسين.



يشار إلى أن سفينة (يافوز) التركية قد أبحرت إلى منطقة تبعد حوالي 80 كيلومترا قبالة بلدة (بافوس) الواقعة على الساحل الجنوبي الغربي لقبرص، والتي تم ترخيصها لشركتي توتال وإيني.