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أخبار العالم

بدء التصويت بالخارج في الانتخابات التشريعية التونسية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية التونسية
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أ ش أ
انطلقت اليوم /الجمعة/ عملية التصويت في دوائر الخارج للانتخابات التشريعية التونسية التي تعد الثانية منذ إقرار دستور جديد للبلاد عام 2014.

ويستمر الاقتراع بالخارج على مدى ثلاثة أيام، فيما يبلغ عدد القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية 1507 قوائم، تتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019- 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.

وتأتي الانتخابات التشريعية بعد ثلاثة أسابيع من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن تأهل كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الإعلام نبيل القروي إلى الجولة الثانية المقرر إجراؤها في 13 أكتوبر الجاري.
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