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أخبار البلد

فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
شائعات وحقائق
شائعات وحقائق
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو وانفوجرافا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الموضوعات خلال الفترة (من 26 سبتمبر حتى 4 أكتوبر 2019 ‏):

حيث نفى المركز الاعلامي ما تردد حول فرض الحكومة ضريبة جديدة على السيارات المحلية والمستوردة ، كما في ما اثير حول تصدُّر مصر المركز الأول عالميًا في معدلات الإصابة بالسرطان، ونفي أيضا ما تداول حول إيقاف برنامج "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته للبرنامج الجديد "وعي".

ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول غياب الرقابة على المخابز المتلاعبة في الوقود المُدعم المستخدم في إنتاج الخبز، كما نفي ما أثير حول عدم السماح لطلاب المعاهد الفنية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية، ونفي المركز ما أثير حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات .

ونفى المركز ما تردد حول إيقاف "منحة الزواج" في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، كما نفي ما أثير حول فرض غرامة 120 جنيهًا لكل متر تعدي على المجاري المائية ونهر النيل ونفى أيضا ما تداول حول زيادات جديدة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الحالي ، كما نفي ما أثير حول وقف صرف مستحقات العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة.
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
فيديو وانفوجراف.. مجلس الوزراء ينفي 10 شائعات أثيرت خلال 8 أيام
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