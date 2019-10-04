حقوق الإنسان بالبرلمان يهنئ الرئيس السيسى بذكرى أكتوبر: ملحمة بطولية سجلها التاريخ

وجهت النائبة مارجريت عازر وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى وقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، جاء فيها:



وقالت "مارجريت"، فى نص البرقية:"في السادس من أكتوبر من كل عام تهل علينا ذكرى عزيزة غالية على نفوس المصريين جميعًا، وهى ذكرى انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل صاحب الملحمة الكبرى ، الذى قهر الهزيمة فى ملحمة بطولية سجلها التاريخ فى أنصع صفحاته لرجال قواتنا المسلحة الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والذين ما تخلفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض.



وأضافت النائبة:" إنه ليوم مشهود سجله التاريخ بأحرف من نور، يوم تحررت الأرض من دنس الاحتلال بأيدى قواتنا المسلحة الباسلة بكل فدائية وولاء وانتماء للوطن، لا يريدون إلا وجه الله والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأعظم الشهداء، فتحية لشعب مصر العظيم بنسيجه الوطنى المتماسك، الذى مثل حائط الصد فى التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة ، وتحية لشهداء الوطن الأبرار الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة.. وكل عام وسيادتكم بخير ومصر الحبيبة آمنة مستقرة".