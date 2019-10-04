7 إصلاحات تشريعية بينها .. تعرف على إجراءات الدولة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة

عصر جديد تدخله المرأة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نجد الآن أن هناك إرادة سياسية قوية لتنفيذ مشروع تمكين المرأة المصرية على جميع المستويات، وأهمها المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي تمثلت أبرزها في الإصلاحات التشريعية والخطوات التشجيعية نرصدها في السطور التالية:





أهم الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة :





1-قانون الاستثمار الجديد

2- قانون الإفلاس الجديد الذى يساعد المرأة على الدخول إلى سوق العمل دون تخوف

3- تغليظ عقوبة التحرش الجنسي فى مكان العمل

4- قانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث

5- قانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد

6- قانون الخدمة المدنية الصادر فى عام ٢٠١٦ و يمنح النساء العاملات اجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات

7- قانون التأمينات الاجتماعية الذي يفتح الباب الذى أمام العمالة غير المنتظمة .





أهم السياسات التشجيعية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة:





1- بروتوكول تعاون تم توقيعه بين المجلس القومي للمرأة والبنك المركزى والذى يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزى وآليه وطنية معنية بشئون المرأة، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70%من اصل 3مليون مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات وأصبح هناك رائدات الشمول المالى بجميع المحافظات.





ويعتبر الشمول المالى للمرأة عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل بجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه و الإلمام بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمى، ويحتل الاقتصاد الرعائى يحتل أعلى نصيب من وظائف الإناث بين كل القطاعات، ويجب ترجمته ترجمة مالية.





2- وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت برنامجًا وطنيًا للتدريب على رعاية المسنين، كما أقر رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه لحضانات الطفولة المبكرة وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها .



