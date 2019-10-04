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أخبار البلد

جامعة القاهرة تنهي استعداداتها للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات الأفريقية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أنهت جامعة القاهرة -استعداداتها للمشاركة - في "أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول"، الذي تنظمه جامعة أسوان خلال الفترة من 19-25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 21 دولة إفريقية وأكثر من 20 جامعة مصرية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة سوف تشارك بوفد يضم 10 طلاب في الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية والعلمية، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة تأتي في إطار توصيات مؤتمر الشباب الوطني وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي هذا العام.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي حرص الجامعة على تنمية أواصر التعاون مع الجامعات الإفريقية وتشجيع التواصل الدائم مع شباب القارة السمراء وتبادل الثقافات بينهم، مؤكدًا أن الجامعة تضع على أجندة أولوياتها دعم التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقي خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتعظيم الاستفادة من الشباب لتحقيق النهضة والتنمية من خلال تقديم أبحاث مرتبطة بتحديات واقعية تواجه القارة الأفريقية.

ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن وفد جامعة القاهرة سوف يشارك في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الأول، بمسابقة المراسل التليفزيوني، ومسابقة دوري المعلومات، والغناء الفردي، والعزف المنفرد، ومسابقة الشطرنج، والأفلام القصيرة التي تجسد السير الذاتية لأحد الأبطال الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، بالإضافة إلى المشاركة في مسابقة تنس الطاولة والسباحة وقصص الخيال العلمي
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