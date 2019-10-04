أرامكو عملاق صناعة النفط في السعودية تبحث عن ممول لسد ديون ساتورب

كشفت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرج» الأمريكية أن شركة أرامكو - عملاق صناعة النفط في السعودية والشرق الأوسط تجري محادثات مع بنوك عديدة؛ لإعادة تمويل ديون لمصفاة «ساتورب» بقيمة نحو 2.2 مليار دولار.



وأشارت «بلومبرج» إلى أن ديون ساتورب - وهي مشروع مشترك بين أرامكو وتوتال الفرنسية - تعود لبنوك سعودية ودولية، ومقومة بالدولار والريال.



وأضافت أن بنك الرياض وبنك ميتشو ساميتمو الياباني يقدمان الخدمات الاستشارية في محادثات إعادة تمويل القروض.



ويأتي هذا في الوقت الذي تستعد خلاله أرامكو السعودية للإعلان رسميا عن الطرح الأولي لأسهمها، وتسعى من وراء هذه الخطوة إلى خفض تكاليف الاقتراض والاستفادة من تراجع أسعار الفائدة.



ووفقا لـ «بلومبرج» لم تستبعد هذه المصادر إتمام الإدراج في سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال شهر نوفمبر المقبل.





