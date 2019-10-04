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التعليم الأزهري في أسبوع.. حقيقة الاختلاط بين البنين والبنات .. إعلان نتيجة التنسيق وأعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد الفنية الجديدة .. وجامعة الأزهر بأسيوط تفحص المرضى مجانا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:01 م
التعليم الأزهري في
التعليم الأزهري في أسبوع
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محمد شحتة
حصاد التعليم الأزهري في أسبوع
مركز لرعاية الطالبات القدرات الخاصة المتفوقات بدراسات الأزهر بالإسكندرية
جامعة الأزهر بأسيوط تفحص المرضى مجانا.. 7 أكتوبر
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نتيجة التنسيق وأعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد الفنية الجديدة بجامعة الأزهر
طب الأزهر تكشف حقيقة الاختلاط بين البنين والبنات

شهدت جامعة الأزهر، خلال الأسبوع الجاري عدة أحداث وقرارات مهمة، كان أبرزها، كشف حقيقة الاختلاط بين البنين والبنات، وإعلان نتيجة تنسيق المعاهد الفنية الجديدة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز هذه الأحداث.

في البداية، وافقت الدكتورة بديعة الطملاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية على إنشاء مركز لرعاية الطالبات ذوات القدرات الخاصة، لتواصل الكلية رسالتها في تقديم الخدمات العلمية لطالباتها والتخفيف عنهن ومراعاة ظروفهن الخاصة.

كما وافقت العميدة على المقترح المقدم من الدكتور عبد الواحد أبو حطب والدكتورة سمر عبد الفتاح بإنشاء مركز لرعاية الطالبات المتفوقات ويضم المركز كل الطالبات الحاصلات على تقدير ( جيد جدا - ممتاز) بالإضافة إلى الطالبات الفرقة الأولى الحاصلات على مجموع 80‎% فأعلى، وذلك من كل شعب الكلية المختلفة.

وينظم المركز دورات تدريبية متميزة في مناهج البحث العلمي، وسبل الحفاظ على التميز، وتحقيق أعلى الدرجات، وتخريج طالبة علم واعية قادرة على مواجهة التحديات، كما سيرتب المركز محاضرات حول البرامج التقنية الحديثة وطرق الاستفادة منها في البحث العلمي والتحصيل المعرفي.

وأعلن قسم الباطنة العامة بكلية الطلب بجامعة الأزهر بأسيوط، برئاسة الدكتور هيثم عبدالله، عن بشرى لأهالي أسيوط وهي الكشف المجاني عن أمراض السكر وعمل كافة التحاليل الطبية للسكر والكلى وذلك يومي ٧/ ٨ أكتوبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي لطب أزهر أسيوط.

يأتي ذلك حرصا من الجامعة فى خدمة مواطني أسيوط الكرام وتقديم الخدمات الطبية لهم من أجل تحسين صحة المواطنين ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

يتم الكشف، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب.

ووجه عدد من طلاب جامعة الأزهر، أروع رسالة لزملائهم من مختلف الكليات والذين سكنوا في المدينة الجامعية هذا العام، من أجل الحفاظ على جامعتهم ومدينتهم.

وفوجئ عدد من الطلاب بأن غرفهم السكنية في المدينة بمبنى عثمان بن عفان غرفة رقم 207 غير ملائمة للسكن، وعزموا على تجديدها لبث روح الحياة فيها من جديد وعمل مناخ ملائم ويساعد على الحياة والمذاكرة.

وقام الطلاب بشراء أدوات دهان ومستلزمات تجديد الغرفة وقاموا بعمل طلاء للجدران وتجميلها بألوان مبهجة.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذا العمل الذي لم يكلفهم سوى 200 جنيه، كما أشاد بهم زملاؤهم الطلاب على منصة فيس بوك بعد رؤيتهم لما قاموا به.

كما أعلنت جامعة الأزهر عن التفاصيل النهائية لكيفية تحديد قبول الطلاب والطالبات في المعاهد الفنية فوق المتوسطة بكليات العلوم بالجامعة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات القاهرة، بلغ الحد الأدنى للقبول به 559، وعدد الطلاب الملتحقين به 204، أما معهد إعداد فني مختبرات بكلية العلوم بنات القاهرة، جاء الحد الأدنى للقبول به 521، وبلغ عدد الطالبات فيه 204، أما معهد إعداد فني قواعد بيانات بكلية العلوم بنات القاهرة، جاء الأحد الأدنى للقبول به 325، وبلغ عدد الطالبات المقبولات فيه 167 طالبة.

وتابعت الجامعة: معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة، جاء الحد الأدنى للقبول فيه 532، وبلغ عدد الطلاب المقبولين فيه 204، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين القاهرة، جاء الحد الأدنى للقبول فيه 490، وبلغ عدد الطلاب المقبولين به 200 طالب، ومعهد إعداد فني قواعد بيانات بكلية العلوم بنين القاهرة، جاء الحد الأدنى للقبول به 346، وبلغ عدد الطلاب المقبولين به 200 طالب.

وأوضحت، أن معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين أسيوط، جاء الحد الأدنى للقبول فيه 358، وبلغ عدد الطلاب المقبولين به 201، ومعهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم بنين أسيوط، جاء الحد الأدنى للقبول فيه 325، وبلغ عدد الطلاب المقبولين به 197 طالبا، ومعهد إعداد فني قواعد بيانات بكلية العلوم بنين أسيوط، جاء الحد الأدنى للقبول به 325، وبلغ عدد الطلاب المقبولين فيه 43 طالبا.

واشتكت عدد من طالبات جامعة الأزهر بكلية الطب بدمياط وكلية الصيدلة بأسيوط، من وجود اختلاط بين البنين والبنات في المحاضرات مما يزعجهن كثيرا ويضعهن في موقف محرج في عملية الحضور لأن طبيعة الأزهر لا يوجد فيها اختلاط في الدراسة.

وتواصل صدى البلد، مع الدكتور محمود ميدان، عميد كلية طب البنين بجامعة الأزهر بدمياط، منوها أن الكلام صحيح بالفعل ولكنه يؤخذ على غير محله، فدمياط بها كلية طب البنين قبل طب البنات وحينما أنشات الجامعة طب البنات لم يوجد لهن مبني مستقل بهن وتخفيفا عليهن من التحويل إلى القاهرة وتحمل مشقات السفر والسكن الخارجي، تم إلحاقهن بطب البنين للدراسة بشكل مؤقت.

وأشار إلى أن هناك كلية جديدة تحت الإنشاء مخصصة لطب البنين وسيتم الإنتهاء منها خلال عامين على الأكثر وبعدها سيتم الإنتقال إليها وترك البنات في الكلية الحالية التي يدرسون بها.

وأوضح، أنه حتى بالرغم من دراسة البنين والبنات مع بعضهن إلا أن هناك فاصلا بينهن في المدرجات ولا يجلسن في مكان واحد حتى أثناء الخروج من المحاضرة تخرج البنات أولا من باب ثم البنين بعدهن من باب آخر وينبه على الأساتذة متابعة هذه العملية وتوفير جو مناسب للطالبات بدون مضايقات ومع ذلك لا تحدث أى أمور مخالفة لأننا نتعامل مع طلاب وطالبات القمة سيخرجون بعد عدة سنوات أطباء يفتخر بهم الأزهر.

كما تدخل الدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، لحل مشكلة طالبات الصيدلة اللاتي يعانين من نفس المشكلة وتم حلها بالفعل وتوفير جو مناسب للطالبات.
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