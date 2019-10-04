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فن

في عيد ميلادها.. سر قبول صابرين أن تعيش كـ زوجة ثانية.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
صابرين
صابرين
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آيه عاطف
تحتفل الفنانة صابرين اليوم الجمعة بعيد ميلادها الـ52، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 4 أكتوبر من عام 1967.

لا يعلم كثيرون أن الفنانة صابرين عاشت فترة من حياتها مع زوجها طارق صادق كزوجة ثانية حيث كان زوجها متزوجا من سيدة أمريكية.

وبررت صابرين ارتباطها برجل متزوج قائلة في تصريحات تلفزيونية إنها لم تكن لتقبل لو كانت الزوجة الأولى مصرية، لكنها أمريكية وتعيش في بلادها.

وأضافت صابرين قائلة: "طارق جوزي محترم لأبعد الحدود، حتى أنه لم يرض بزواجنا إلا بعد إبلاغها وترك حرية الاختيار لها، بالإضافة إلى أنها سيدة محترمة جدا، وعلمتني الأدب، حيث كانت تذاكر لابني "نور" مع ابنها "طارق" دون أن تفرق بينهما".

وتابعت صابرين أنها لم تتسبب في انفصالهما، حيث كانا في طريقهما للطلاق، الذي يستغرق بعض الوقت في أمريكا بسبب الإجراءات والأوراق المالية، مشيرة إلى أنها والزوجة الأولى مازالتا صديقتين، ويتواصلان في المناسبات.
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