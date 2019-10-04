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محافظات

وفاة سيدة وإصابة 49.. تسمم 6 حالات جديدة بسبب الفسيخ الفاسد في الإسكندرية

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
فسيخ - أرشيفية
فسيخ - أرشيفية
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أحمد عبد العزيز
ارتفع عدد المصابين بالتسمم جراء تناول وجبات فسيخ فاسد إلى 49 حالة، بعدما استقبل مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة 6 حالات جديدة.

وقالت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم، أن 22 شخصا من بين المصابين جرى إعطائهم 31 وحدة مصل مضاد لتسمم الفسيخ، مؤكدة وفاة حالة واحدة حتى الآن لسيدة.

وأصدرت وزارة الصحة، الأحد الماضي، بيانا أهابت فيه بالمواطنين بالامتناع نهائيا وفورا عن تناول الفسيخ حتى وإن تم إعداده بالمنزل لما قد يمثله من خطورة شديدة.

وقال الدكتور علاء عيد، مستشار وزيرة الصحة والسكان للشؤون الوقائية المتوطنة، إن هذا التحذير؛ لنمو نوع خطير من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة تسبب أضرارًا شديدة للمتناولين وخاصةً الأطفال.
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