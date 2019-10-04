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أخبار العالم

زعيمة هونج كونج تعلن حالة الطوارئ لإخماد العنف المتصاعد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
زعيمة هونج كونج كاري
زعيمة هونج كونج كاري لام
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رويترز
أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام اليوم الجمعة حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما في خطوة مفاجئة تهدف إلى إخماد العنف المتصاعد بالمدينة التي تحكمها الصين.

وفي مؤتمر صحفي قالت لام إن حظرا على وضع الأقنعة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد السبت بموجب قوانين الطوارئ التي تسمح للسلطات "بفرض أي قواعد مهما كانت" وفقا لما ترى أنه يصب في المصلحة العامة.

ويضع كثير من المحتجين أقنعة لإخفاء هوياتهم خوفا من أن تواجه الجهات التي يعملون بها ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضدهم.

وقالت لام "جميع المحتجين تقريبا يضعون أقنعة بهدف إخفاء هوياتهم. لهذا باتوا أكثر جموحا".

وأضافت "لا بد أن نستخدم القواعد الموجودة بالفعل وألا نسمح بتصعيد العنف وتردي الوضع".

وقالت لام إن الجزيرة في خطر حقيقي لكنها ليست في حالة طوارئ.

وقال مارتن لي وهو ناشط من دعاة الديمقراطية وواحد من أبرز المحامين بالمدينة قبل تأكيد بدء تطبيق قوانين الطوارئ "هذه مجموعة من القواعد القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية ولا تستخدم إلا في حالة تعذر إصدار تشريعات جديدة... متى يبدأ هذا فإنه لن يتوقف".

والاحتجاجات التي بدأت رفضا لقانون مقترح لتسليم المتهمين إلى بر الصين الرئيسي وكان سيؤدي لإرسال مئات لمحاكمتهم هناك تحولت إلى دعوة لخمسة مطالب منها التحقيق في وحشية الشرطة.

وتأججت الاحتجاجات بعد أن أطلقت الشرطة الرصاص على طالب بالمرحلة الثانوية يوم الثلاثاء خلال اشتباك ويتوقع تنظيم المزيد من المظاهرات في وقت لاحق من الليل ومطلع الأسبوع القادم.
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