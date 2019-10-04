ماسك التوت لشفاه رائعة الجمال

نقدم لكِ طريقة عمل ماسك التوت للحصول على شفاه رائعة الجمال خالية من التجاعيد والتشققات وذلك وفقا لما ذكره موقع "boldsky".
مكونات ماسك التوت :
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة لب توت
2 توت مكسر
1 ملعقة كبيرة عسل
طريقة عمل ماسك التوت :
- في وعاء صغير ، خذي التوت المهروس أو لب التوت. أضيفي العسل إليه واخلطي المكونات جيدً ثم أضيفي السكر واخلطيهم.
- خذي كمية من مزيج التوت على أطراف أصابعك وافركي شفتيك برفق به، وافركى في صورة حركات دائرية.
- استمري في هذا النشاط لمدة خمس دقائق ثم اغسلي شفتيك بالماء البارد
- كرري هذا كل يوم للحصول على النتائج المرجوة.
مكونات ماسك التوت :
2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة لب توت
2 توت مكسر
1 ملعقة كبيرة عسل
طريقة عمل ماسك التوت :
- في وعاء صغير ، خذي التوت المهروس أو لب التوت. أضيفي العسل إليه واخلطي المكونات جيدً ثم أضيفي السكر واخلطيهم.
- خذي كمية من مزيج التوت على أطراف أصابعك وافركي شفتيك برفق به، وافركى في صورة حركات دائرية.
- استمري في هذا النشاط لمدة خمس دقائق ثم اغسلي شفتيك بالماء البارد
- كرري هذا كل يوم للحصول على النتائج المرجوة.