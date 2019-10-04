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مرأة

ماسك التوت لشفاه رائعة الجمال

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 05:34 م
ماسك التوت
ماسك التوت
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اسماء محمد
نقدم لكِ طريقة عمل ماسك التوت للحصول على شفاه رائعة الجمال خالية من التجاعيد والتشققات وذلك وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

مكونات ماسك التوت :

2 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة كبيرة لب توت
2 توت مكسر
1 ملعقة كبيرة عسل

طريقة عمل ماسك التوت :

- في وعاء صغير ، خذي التوت المهروس أو لب التوت. أضيفي العسل إليه واخلطي المكونات جيدً ثم أضيفي السكر واخلطيهم.
- خذي كمية من مزيج التوت على أطراف أصابعك وافركي شفتيك برفق به، وافركى في صورة حركات دائرية.
- استمري في هذا النشاط لمدة خمس دقائق ثم اغسلي شفتيك بالماء البارد
- كرري هذا كل يوم للحصول على النتائج المرجوة.

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