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رياضة

حصاد الأسبوع.. تعرف على أبرز 5 محترفين عرب تألقوا في أوروبا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:46 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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القسم الرياضي
شهد هذا الأسبوع تألقا لافتا من المحترفين العرب حيث استطاعوا تسجيل الأهداف وصناعتها وقادوا فرقهم لانتصارات مهمة.

ويرصد صدى البلد أبرز اللاعبين العرب في هذه الجولة:.

إسلام سليماني

سجل الدولي الجزائري لاعب فريق موناكو هدفًا في الدوري الفرنسي وقام بصناعة هدفين في مباراة واحدة مع موناكو أمام بريست في الدوري الفرنسي.

رياض محرز

نجم مانشستر سيتي الذي أحرز هدفًا أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، وقام بصناعة هدف مع فريقه في التشامبيونز أمام دينامو زغرب الكرواتي.

محمد صلاح

الفرعون المصري الذي سجل هدفين قاد بهما ليفربول لفوز صعب على ريد بول سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا.

أشرف حكيمي

سجل الدولي المغربي هدف مارادوني وقام بصناعة هدف لزملائه مع فريقه بوروسيا دورتموند أمام سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا.

حكيم زياش

صنع المغربي حكيم زياش هدفا في الدوري الهولندي أمام جرونينجين، كما سجل هدفا خرافيا من تصويبة لا تنسى في فالنسيا بالشامبيونز.

كما شهد الأسبوع ظهورًا مميزًا عبر صناعة من محمود حسن تريزيجيه الدولي المصري لاعب أستون فيلا، في مباراة الفيلانز مع بيرنلي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الدوري الإنجليزي.

وظهر المغربي يونس بلهندة والجزائري سفيان فيغولي بشكل خافت في مباراة فريقهم جالاتا سراي أمام باريس سان جيرمان التي انتهت بفوز الأخير 1-0.
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