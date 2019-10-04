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ثقافة

ملاحم بطولية.. حزمة من الفعاليات تنظمها جمعية مصر الجديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:49 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أعلن الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة أن الجمعية برئاسة تنظيم عددا من الفعاليات التثقيفية تتناول بطولات وتضحيات قدمها ويقدمها جنود وضباط القوات المسلحة المصرية البواسل؛ دفاعا عن الحق والسلام والاستقرار في الداخل والخارج، حيث تشكل سياجا وطنيا منيعا لحماية مكتسبات الدولة وتحقيق رسالتها ودورها في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وأشار حلمي في بيان للجمعية، إلى أن الفعاليات تأتى بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة والتى تأتى هذا العام في الوقت الذي يسطر فيه جنودنا البواسل ملاحم بطولية في محاربة الإرهاب الممنهج التى ترعاه بعض الدول التى تتبنى فكرا شيطاني.

وأكد حلمى أن الاحتفالات بنصر أكتوبر تستمر على مدار أكتوبر الجارى في كافة منصات الجمعية الثقافية ، مكتبات المستقبل ومصر الجديدة والأسمرات ومركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ، ويشمل عدة فعاليات من بينها الندوات التثقيفية والأفلام التسجيلية وورش العمل.

واردف حلمى ان الجمعية حرصت على تنظيم فعاليات خاصة للاطفال والنشء لتعريفهم بالدور البطولى التى تلعبة قواتنا المسلحة على مدار تاريخها العريق حيث اثبتت أنها الحصن المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائمًا للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غالٍ ونفيس، بعد أن وفرت قيادة الدولة لهذه القوات العتاد والتدريب على أعلى المستويات، ليرتفع ترتيبه ضمن أقوى جيوش العالم تسليحًا وخبرة.
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