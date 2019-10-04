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لميس سلامة: شارع 306 يحقق أحلام الشباب

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:22 م
لميس سلامة
لميس سلامة
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البهى عمرو
قدمت الإعلامية لميس سلامة حلقة خاصة من برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدي البلد» من داخل شارع 306، بشارع الدقي.

وقالت لميس خلال تقديمها برنامج، صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد، إن هذا المشروع قائم على مجموعة من رواد الأعمال الشباب.

وأشارت لميس سلامة إلى أن معظم المشروعات فى الشارع صغيرة ومتوسطة والدولة تقوم بتسهيل جميع الإجراءات للمواطنين وتعطيهم قروضا بفوائد صغيرة تصل إلى 7%، لمدة 3 سنوات.

وأوضحت لميس أن كل شاب فى هذا الشارع يحاول تحقيق حلمه حتى ينجح مشروعه.

وتحاورت لميس سلامة، مع مجموعة من الشباب الموجودة فى الشارع، وأكد أحد الشباب أنه أصبح يمتلك مشروعا خاصا به وهو فى سن صغير.
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