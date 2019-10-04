فضحتهم أمام العالم.. قصة سقوط طائرة العال الإسرائيلية المحملة بالمواد الكيماوية على سكان هولندا

في مساء يوم الأحد 4 أكتوبر 1992، وبينما كان الهولنديون يجلسون أمام شاشات التلفزيون، ويستمتعون بـ يوم عطلتهم الإسبوعية "الأحد"، استعدادا لبدء أسبوع جديد، وبينما كان الأطفال يمارسون هواياتهم المفضلة في اللاعب في الحدائق والشوارع، استفاق الهولنديون وخاصة سكان مدينة أمستردام على فاجعة لا زالت حتى اليوم تتذكرها هولندا والعالم أجمع في شهر أكتوبر من كل عام.





الفاجعة الهولندية كانت عندما سقطت طائرة نقل من طراز يوينج 747 والتابعة لطيران شركة العال الإسرائيلية، فوق مجمع مجمع بيلمير السكني في مدينة أمستردام بهولندا، والذي كان به مجموعة كبيرة من البنايات الشاهقة التي كان يقطنها الكثير من السكان أغلبهم من المهاجرين.



