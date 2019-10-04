فضحتهم أمام العالم.. قصة سقوط طائرة العال الإسرائيلية المحملة بالمواد الكيماوية على سكان هولندا

في مساء يوم الأحد 4 أكتوبر 1992، وبينما كان الهولنديون يجلسون أمام شاشات التلفزيون، ويستمتعون بـ يوم عطلتهم الإسبوعية "الأحد"، استعدادا لبدء أسبوع جديد، وبينما كان الأطفال يمارسون هواياتهم المفضلة في اللاعب في الحدائق والشوارع، استفاق الهولنديون وخاصة سكان مدينة أمستردام على فاجعة لا زالت حتى اليوم تتذكرها هولندا والعالم أجمع في شهر أكتوبر من كل عام.
الفاجعة الهولندية كانت عندما سقطت طائرة نقل من طراز يوينج 747 والتابعة لطيران شركة العال الإسرائيلية، فوق مجمع مجمع بيلمير السكني في مدينة أمستردام بهولندا، والذي كان به مجموعة كبيرة من البنايات الشاهقة التي كان يقطنها الكثير من السكان أغلبهم من المهاجرين.
حادث سقوط طائرة النقل الإسرائيلية كان بمثابة كارثة لهولندا، وبمثابة رسالة للعالم لتسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية، والانتهاكات التي ترتكبها اسرائيل في حق الدول، وكشف لكذبها المستمر على المجتمع الدولي، كل ذلك كان من طريق الصدفة والقدر وحدهما لكشف تلك التجاوزات الإسرائيلية.
قبل وقوع الحادث بنصف ساعة أقلعت الطائرة الإسرائيلية من مطار، سخيهبول بمدينة أمستردام، بدعوى أنها محملة بالزهور والعطور والإلكترونيات، إلا أنه رغم تلك الدعوى كان المطار في حالة من الاستنفار التام لتأمين الطائرة الإسرائيلية وقت الشحن والتفريغ، إلا أنها وبعد أن أقلعت الطائرة وأصبحت في الجو، حدث عطل مفاجئ في محركي الطائرة، كان بإمكان طاقم الطائرة أن يهبط بها فوق سطح مياه بحيرة ايسليمر، أو في الحقول الخالية التي تحيط بالمطار.
ووفقا للصحافة الهولندية بعد الحادث، فإن طاقم الطائرة تلقى تعليمات من اسرائيل بعدم الهبوط في أي من تلك الأماكن والعودة بالطائرة رغم تعطل محركاتها إلى مطار الإقلاع، رغم ما فيها من مخاطر على سكان منطقة مجمع بيلمير السكني، حتى أن الطائرة لم تصمد للوصول إلى المطار وسقطت على عمارات المجمع السكني، مسببة دمارا وكارثة لم تتوقعها هولندا.
الكارثة الحقيقية لم تكن في سقوط الطائرة الإسرائيلية على المجمع السكني فحسب، لكنها كانت بسبب ما تحويه تلك الطائرة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الهولندية والإسرائيلية أن الطائرة محملة بزهور وعطور آلات إلكترونية، أثبتت التحقيقات عد شدة الدمار أن الطائرة كانت محملة، بأسلحة ومتفجرات وغازات سامة من مادة ديميثيل فوسفونات المعروفة، وهى المكون الأساسي لغاز السارين الذي يعتبر أكثر الغازات السامة خطرا على وجه الأرض، وتتجاوز قوته جميع غازات الأعصاب المحرمة دوليا، رغم انكار اسرائيل في تلك الفترة امتلاكها لهذا الغاز مما جعلها تتعرض لفضيحة عالمية.
مرت السنوات بعد الحادث، حتى أفاق الشعب الهولندي على كارثة أكبر من تبعات هذا الحادث، بعدما نشرت صحيفة NRC الهولندية صور لوثائق تكذب التصريحات الرسمية التي قيلت بعد الحادث مباشرة سواء أعداد القتلى، او المواد التي تحملها الطائرة، لما كانت تحتويه تلك الوثائق اعترافات رسمية وغير رسمية بطبيعة الحمولة وخطرها على الصحة العامة، ولكن الحكومة الهولندية توقفت عند هذا الحد فقط ولم توافق على الإفراج عن بقية مستندات القضية إلا بعد أن قاضتها صحيفة أخرى طالبت بالحصول على تسجيلات الاتصال ما بين الطائرة وبرج المراقبة، وبقية الأماكن.
وربحت الصحيفة الدعوى ضد الحكومة مما أتاح لها كشف مفاجآت اضافية منها ان الحكومة الهولندية ومؤسساتها المختلفة ظلت طيلة السنوات الست تخفي اسرار الاسرائيليين وانتهاكاتهم مرة بضغط من تل أبيب، ومرات عديدة بتطوع ومبادرة الهولنديين أنفسهم.