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ديني

بث مباشر لخطبة الجمعة من العجمي بالشرقية عن منزلة الشهداء.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:39 ص
بث مباشر لخطبة الجمعة
بث مباشر لخطبة الجمعة من العجمي بالشرقية عن منزلة الشهداء
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محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد الحي القيوم، بقرية العجمي، بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

ويخطب الجمعة، الدكتور محمد محمود أبو هاشم، الأستاذ بجامعة الأزهر، في حضور الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع : ” منزلة الشهداء , والتضحية في سبيل الوطن ” هو موضوع خطبة الجمعة اليوم.


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