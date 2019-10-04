فضيحة قطرية تركية جديدة... تورط الإخوان بهذه القضية.. فيديو

عرضت فضائية العربية مقطع فيديو كشف تفاصيل اعترافات خلية إخوانية سرية حول استغلال جريمة قتل خاشقجي.





ووفقا للتقرير فإن بعد مرور عام على مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى إسطنبول وهى قضية إنسانية فجعت لها الضمائر لكنها بالنسبة للبعض كانت قضية أخرى صالحة للاستغلال لتحقيق أهداف سياسية عبر حملة إعلامية ممنهجة.





فى يوليو 2019 سقطت خلية لجماعة الإخوان الإرهابية فى الكويت ومها انكشفت فصول من الحملة الإخوانية القطرية التركية التى والذى دعمها الإعلام القطرى عبر قناة الجزيرة التى شنت لمحاولتها الفاشلة للنيل من السعودية .





وكانت خلية الكويت تثير قضية جمال خاشقجى وكانت ترتكز عبر المنصات الرقمية عن طريق إنشاء مجموعات على منصات التواصل لإرسال المعلومات بمحاولة إستقطاب أبناء الجالية المصرية فى الكويت ، والتى أعطت التعليمات لشباب الجماعة الإرهابية بإستغلال منصات التواصل الإجتماعى فى الإساءة للمملكة العربية السعودية .





خالد المهدى القيادى فى جماعة الإحوان محكوم عليه فى قضايا الإنضمام لجماعة إرهابية والذى كان هدفه الأساسى هو وجماعته استهداف السعودية من خلال قضية جمال خاشقجى وصعود الإسلام السياسى للسلطة فى دول عربية وخليجية.



