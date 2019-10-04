اليوم.. الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، تدريباته؛ استعدادا لمواجهة فريق أسوان المقرر أن تقام عصر غد السبت.



ووصلت بعثة الفريق إلى أسوان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة؛ للدخول في معسكر مغلق وخوض المران الأخير قبل اللقاء.



ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان على ملعبه في ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.



ويدخل الأهلي المباراة برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى على سموحة بهدف نظيف، وعلى الإنتاج الحربي برباعية نظيفة في الأسبوع الثاني من الدوري المصري.