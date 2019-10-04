خبير: قطر تدعم جماعات العنف والتطرف والإرهاب فى كل دول العالم.. فيديو

قال منير أديب، خبير شئون الجماعات الإرهابية: إن قطر تدعم جماعات العنف والتطرف والإرهاب فى كل دول العالم، مشيرا إلى أنها تقدم دعما سخيا وعسكريا ولوجيستيا لها.



وأضاف "أديب" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدوحة تقدم الدعم للجماعات المتطرفة في شمال أفريقيا.



وأوضح منير أديب، أن قطر تدعم التنظيمات الإرهابية الموجودة فى نيجيريا والصومال.



وأشار إلى أن الدوحة لها جماعات متطرفة كثيرة فى إفريقيا، مؤكدا أنها بديل حقيقى لتلك التنظيمات التي سقطت فى الموصل بالعراق.



