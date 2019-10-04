تعرف على كيفية التوعية بخطورة التدخين..فيديو

قال الدكتور نبيل الدبركي، استشارى علاج الحساسية والصدر: إن علبة واحدة من السجائر التى يشربها الإنسان تتسبب له فى مشكلات كثيرة، موضحًا أن الشخص يدفع الأموال من أجل شئ يسبب له الوفاة.



وأضاف "الدبركى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الشخص المدخن يعيش فى معاناة بسبب التدخين، مطالبا بشن حملات قومية واعلانات للتوعية بإضرار التدخين، ونشر الآثار السلببة للتدخين للأطفال بالمدارس.



وأوضح استشاري علاج الحساسية والصدر، أن التدخين من الممكن أن يصل الشخص من خلاله إلى مرحلة الإدمان، لافتا إلى أنه يجب التعاون وعمل تثقيف صحى كامل لكل أفراد المجتمع نحو أضرار التدخين، ولابد من الإقلاع عنه نهائيا إذا أمكن.

