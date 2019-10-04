قبل لقاء أسوان.. محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي

يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو للاعبين في فندق الإقامة؛ استعدادا للمباراة المرتقبة أمام أسوان، غدا السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري.



ويقوم فايلر بشرح بعض الجوانب الفنية والخططية المتعلقة بالمباراة، في إطار تجهيز اللاعبين؛ لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز والاستمرار في الانتصارات بعد تغلبه على سموحة والإنتاج الحربي خلال الجولتين الماضيتين من الدوري المصري.



وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أسوان صباح اليوم بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للدخول بمعسكر مغلق؛ استعدادا للمباراة.