الأهلي يتدرب على استاد أسوان

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه على استاد أسوان في الثالثة عصر اليوم؛ استعدادا لمباراة أسوان، غدا السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري.



وتقرر أن يخوض الفريق مرانه على الاستاد في نفس توقيت المباراة التي من المقرر أن تقام في الثالثة عصر غد السبت.



وكانت بعثة الأهلي قد وصلت الى أسوان صباح اليوم بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ساعة و٢٠ دقيقة للدخول بمعسكر مغلق استعدادا للمباراة.





