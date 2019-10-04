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توك شو

قفزة رهيبة.. شاب يبهر الحضور بمهاراته في هذه اللعبة.. شاهد

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:30 م
قفزة رهيبة .
قفزة رهيبة .
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو لقفزة رهيبة وموفقة بدراجة هوائية لشاب أبهر الجميع بقفزته وثباتها خاصة وإنه كان على ارتفاع شاهق.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تحديا كبيرا في عالم الدراجات الهوائية، قام به شاب فى العشرينات أذهل الحضور بمهارته فى قيادة الدراجات، حيث قفز من الأرض إلى أعلى عمود بدراجته الهوائية، محققا بذلك إنجازا كبيرا في هذه الرياضة.

يذكر أن محترفي الدراجات الهوائية يشغلون مرتبة متقدمة في عالم الرياضات الخطرة خاصة وأن عددا كبيرا من الشباب يقبل على احتراف ركوب الدراجات.
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