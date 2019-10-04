مدير آثار الفيوم يتفقد أعمال البعثة الألمانية بمنطقة وطفة

تفقد سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم وأشرف صبحى رزق الله مدير الحفائر والبعثات بالمنطقة ومحمود مصطفى مفتش الآثار، أعمال البعثة الألمانية التى تعمل فى منطقة وطفه بمركز يوسف الصديق برئاسة الدكتورة كورنيللا رومر مديرة البعثة.



والتقى "الشورة" مع مديرة البعثة واطمأن منها على سير العمل وفق البرنامج المحدد لها بالحفريات والبحث عن الآثار فى هذه المنطقة.



وكانت البعثة قد بدأت أعمالها فى 4 سبتمبر الماضى وتستمر أعمالها حتى منتصف أكتوبر الجاري.



ومن المعروف أن منطقة آثار وطفه تضم مدينة من العصر اليونانى الرومانى وكانت عامرة حتى القرن الرابع الميلادى.