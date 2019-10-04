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رياضة

الشناوي ينتظم في المران الجماعي لـ الأهلي

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ينتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي يقام عصر اليوم على استاد أسوان الرياضي.

ويعود الشناوي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما اكتفى بتدريبات خفيفة في الجيم أمس الخميس، في إطار التدريبات الاستشفائية عقب مباراة الإنتاج الحربي.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان على ملعبه غدا السبت في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري، بعد الفوز على الإنتاج الحربي برباعية نظيفة خلال الجولة الماضية.

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