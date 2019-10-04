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محافظات

مهلة أخيرة .. القاهرة تحدد نهاية العام آخر موعد لتقنين أوضاع مصانع شق الثعبان

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:34 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تقرر منح مهلة للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان الذين تمت الموافقة على تقنين أوضاعهم بعد العرض على كافة اللجان المتخصصة حتي منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر،لسداد مستحقات المحافظة وأنه حال عدم الالتزام فإنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة للحفاظ على المال العام .

وأضاف المحافظ أنه تقرر منح مهلة أخيرة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع بمنطقة شق الثعبان حتي نهاية العام الجاري للعرض علي اللجان المتخصصة واتخاذ القرار بالموافقة من عدمه .

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتنمية منطقة شق الثعبان الصناعية لصناعة الرخام والجرانيت ،التي تعد من أهم مناطق تصنيع الرخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال .

والمنطقة تقع شرق طريق الاوتوستراد وبعمق 5 كم حتي حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي وتتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة وتضم حوالي 1858 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام .

وتواصل أجهزة محافظة القاهرة تنفيذ المرحلة الأولى للمخطط العام ورؤيتها المتكاملة لتطوير منطقة شق الثعبان ونقلها إلي منطقة اقتصادية منظمة وتحويلها لمدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت َ. 

وتسعى أجهزة الدولة المعنية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية.

ويشمل المخطط إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروعا للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية وتأسيس مدرسة ومعهد فنى متخصص لتخريج عمالة فنية مدربة ، بالإضافة الى إنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ وإقامة مصانع لتدوير المخلفات الصناعية .

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