بلومبرج تحذر: هواتف Huawei الجديدة غير قادرة على تشغيل خدمات جوجل

أفاد تقرير لوكالة بلومبرج "Bloomberg" ، يوم الأربعاء الماضي، أن أحدث سلسلة هواتف من انتاج شركة هواوي الصينية "Huawei Mate 30" ، فقدت قدرتها على تثبيت تطبيقات أندرويد المملوكة لشركة جوجل يدويًا.





ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، أوضح الباحث الأمني جون وو "John Wu"، العملية التى تسمح لمالكي هواتف هواوي Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate 30، من تنزيل وتثبيت التطبيقات الرئيسية المملوكة لشركة جوجل يدويًا، وهذه الطريقة التي تعتمد في استخدمها على تطبيق يسمي "LZPlay"، الذي يتيح تثبيت تطبيقات وخدمات جوجل على هواوى ميت 30، وعلي ما يبدو لم تعد تعمل تلك الطريقة.





وبالرغم من تأكيد شركة هواوي على قدرة مستخدميه على استخدام خدمات جوجل والوصول إلى متجر بلاي، وتحديث تطبيقاتهم، لكن مازال الحظر الذى فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يؤثر بشكل كبير على هواتف الشركة الصينية.



