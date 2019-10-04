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رياضة

أرقام قياسية لـ طارق حامد مع الزمالك أمام المقاصة.. تعرف عليها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:23 م
طارق حامد
طارق حامد
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القسم الرياضي
انتهت مباراة الزمالك أمام فريق المقاصة أمس الخميس، بفوز الفريق الأبيض 1-0 بهدف أحرزه أحمد سيد زيزو، كما شهدت المباراة تألق طارق حامد لاعب وسط الفريق.

ويرصد صدى البلد أرقام اللاعب أمام المقاصة:

- نجح في إيقاف كل محاولات المقاصة لنقل الكرة من الحالة الدفاعية للهجومية، ومن هنا نجح في إبعاد الخطورة عن مرمى فريقه.

- هو أكثر لاعب في الفريقين استخلاصا للكرة بواقع 19 مرة.

- طارق حامد هو أقل لاعب فقد الكرة في الملعب بواقع مرة وحيدة فقط.

- أكثر لاعب نجح في استلام الكرة بواقع 89 مرة بطريقة صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.

- استلام طارق حامد للكرة لم يكن فقط في الشق الدفاعي للزمالك، بل تواجد في كل أرجاء الملعب، فاستلم الكرة في الشق الهجومي 4 مرات وفي الشق الدفاعي 14 مرة، والبقية حول دائرة وسط الملعب.

- أكثر لاعب مرر بشكل صحيح في المباراة بين الفريقين بواقع 93 تمريرة صحيحة.

- كل تمريراته كانت دائما للأمام باستثناء 9 تمريرات فقط للخلف حيث مرر 44 تمريرة للأمام و40 تمريرة لطرفي الملعب.

- أكثر لاعب بين الفريقين تسديدا على المرمى بواقع تسديدتين إلى جانب تسديدة ثالثة كانت خارج المرمى.

ونجح فريق الزمالك في تحقيق أول 6 نقاط له بالدوري هذا العام وذلك بعد فوزه على فريقي الإتحاد السكندري والمقاصة وذلك لم يحدث منذ عام 2003.
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