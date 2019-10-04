أرقام قياسية لـ طارق حامد مع الزمالك أمام المقاصة.. تعرف عليها

انتهت مباراة الزمالك أمام فريق المقاصة أمس الخميس، بفوز الفريق الأبيض 1-0 بهدف أحرزه أحمد سيد زيزو، كما شهدت المباراة تألق طارق حامد لاعب وسط الفريق.



ويرصد صدى البلد أرقام اللاعب أمام المقاصة:



- نجح في إيقاف كل محاولات المقاصة لنقل الكرة من الحالة الدفاعية للهجومية، ومن هنا نجح في إبعاد الخطورة عن مرمى فريقه.



- هو أكثر لاعب في الفريقين استخلاصا للكرة بواقع 19 مرة.



- طارق حامد هو أقل لاعب فقد الكرة في الملعب بواقع مرة وحيدة فقط.



- أكثر لاعب نجح في استلام الكرة بواقع 89 مرة بطريقة صحيحة بنسبة نجاح وصلت إلى 100%.



- استلام طارق حامد للكرة لم يكن فقط في الشق الدفاعي للزمالك، بل تواجد في كل أرجاء الملعب، فاستلم الكرة في الشق الهجومي 4 مرات وفي الشق الدفاعي 14 مرة، والبقية حول دائرة وسط الملعب.



- أكثر لاعب مرر بشكل صحيح في المباراة بين الفريقين بواقع 93 تمريرة صحيحة.



- كل تمريراته كانت دائما للأمام باستثناء 9 تمريرات فقط للخلف حيث مرر 44 تمريرة للأمام و40 تمريرة لطرفي الملعب.



- أكثر لاعب بين الفريقين تسديدا على المرمى بواقع تسديدتين إلى جانب تسديدة ثالثة كانت خارج المرمى.



ونجح فريق الزمالك في تحقيق أول 6 نقاط له بالدوري هذا العام وذلك بعد فوزه على فريقي الإتحاد السكندري والمقاصة وذلك لم يحدث منذ عام 2003.