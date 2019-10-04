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فن

ذراعان مكشوفتان.. نجوى كرم تنشر صورة جديدة.. ومتابع: مش بتكبرى خالص

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:33 م
نجوى كرم
نجوى كرم
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منار نور
نشرت الفنانة نجوى كرم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجوى كرم فى الصورة بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت فستان مجسم تركواز، بذراعان مكشوفة.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ، حيث تركت شعرها الاشقر منسدل على الاكتاف ، ووضعت مكياج بسيطة .

ولاقت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية، وجاءت التعليلقات كالتالى : " مابتلبسيش حاجه وحشة " _ " طول عمرك قمر " ، " مش بتكبرى خالص " .
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