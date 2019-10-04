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أخبار البلد

تحذير مهم من منى مينا لـ الأطباء قبل انتخابات النقابة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:12 م
الدكتورة منى مينا
الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء
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محمد غالي
حذرت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، من نغمة سائدة بين الأطباء تدعو لانتخاب من ينتمون لنفس تخصصهم خلال انتخابات التجديد النصفى، التي من المقرر أن تجرى 11 أكتوبر الجاري. 

وقالت منى مينا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : "بسمع كلام عجيب عن أطباء النسا اللي بيدعموا نقيب من النسا.. وأطباء الأطفال اللي بيدعموا نقيب من الأطفال و أطباء المحلة اللي بيدعموا نقيب من المحلة".

وتابعت منى مينا : "أعتقد هذا يعني أننا نسينا معنى النقابة والعمل الذي تقوم به ، نقابة يعني كيان لتجميع و تضامن كل الأطباء خلف مصالحهم الموحدة نتوحد و نتضامن عشان نقوي بعض ".

وأشارت منى مينا إلى أن تلك الدعوات تهدد بتفتيت العمل النقابي ، مشددة على ضرورة التمسك بالرؤية الواضحة والتاريخ المحترم للعمل النقابي . 
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