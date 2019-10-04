تحذير مهم من منى مينا لـ الأطباء قبل انتخابات النقابة

حذرت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، من نغمة سائدة بين الأطباء تدعو لانتخاب من ينتمون لنفس تخصصهم خلال انتخابات التجديد النصفى، التي من المقرر أن تجرى 11 أكتوبر الجاري.





وقالت منى مينا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك : "بسمع كلام عجيب عن أطباء النسا اللي بيدعموا نقيب من النسا.. وأطباء الأطفال اللي بيدعموا نقيب من الأطفال و أطباء المحلة اللي بيدعموا نقيب من المحلة".





وتابعت منى مينا : "أعتقد هذا يعني أننا نسينا معنى النقابة والعمل الذي تقوم به ، نقابة يعني كيان لتجميع و تضامن كل الأطباء خلف مصالحهم الموحدة نتوحد و نتضامن عشان نقوي بعض ".



